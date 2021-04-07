台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，釀嚴重傷亡。（資料照）

蔡英文宣示台鐵改革勢在必行 網轟：3年前都說過了

台鐵太魯閣號事故造成重大傷亡，再度掀起安全管理文化、改革的討論聲浪，像是有越來越多聲音支持台鐵應以公司化治理。入口網站《Yahoo奇摩》今(7日)以標題「你覺得政府對於台鐵改革的步調會不會太慢？」等議題進行網路民調調查，截至15時許，共有約3400人參加投票，其中有74.5%的人認為「太慢」、19.1%認為「有點慢」、3%認為「不算慢」，另有3.4%網友沒有意見。

針對台鐵改革一事，身兼民進黨主席的總統蔡英文下午在中常會前表示，改革台鐵，勢在必行，這幾天社會針對台鐵改革，已經有很多想法跟意見，包括台鐵未來經營模式是否公司化，台鐵有沉重的歷史包袱和財務壓力，也肩負許多政策責任和社會責任，確實需要改革，相信每一個台灣人都希望台鐵可以更安全、更有效率，這的確是台鐵的責任，當然也是政府的責任。

另外，關於越來越多聲音支持台鐵應以公司化治理，交通部長林佳龍今在立法院表示，應該用企業經營理念去改善台鐵，把它變成一個公司，這不是交通部能自己處理，而是要府院支持，才能幫台鐵走出一條路。

而對於台鐵此次重大意外，入口網站《Yahoo奇摩》7日發起網路投票民調，以標題「你覺得政府對於台鐵改革的步調會不會太慢？」詢問網友們意見，投票時間為7日至12日，截至7日15時許，已有3400名網友進行投票，多數人都覺得改革步調太慢。此外，關於「交通部曾草擬台鐵公司化方向，你認不認同台鐵走向公司化？」有28.6%的網友表達「非常認同」、31.6%「還算認同」、14.4%「不太認同」、17.9%「非常不認同」，不知道/沒意見的網友則有7.5%。

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另外，該民調詢問「你覺得『民營化』能不能解決台鐵營運及工安等問題？」有36.1%的網友認為「應該可以」、16.2%認為「一定可以」、18.4%認為「應該不可以」、21%認為「一定不可以」，另有8.3%網友表示不知道、沒意見。

《Yahoo奇摩》以標題「你覺得政府對於台鐵改革的步調會不會太慢？」等議題進行網路民調調查。(取自Yahoo奇摩投票頁面)

網路民調調查。(取自Yahoo奇摩投票頁面)

網路民調調查。(取自Yahoo奇摩投票頁面)

(中時新聞網)