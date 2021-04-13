新北市議員葉元之今天在臉書上質疑，行政院長蘇貞昌從4月5日下午兩點之後，就沒接受媒體訪問，僅在4月8日行政院會公開露面，這和他以前喜歡指指點點的作風完全不同，到底在躲什麼？

葉元之說，現在各界有非常多問題想要問蘇貞昌，太魯閣事件後林佳龍已經確定要打包走人，蘇貞昌難道沒有責任？政委張景森說台鐵總體檢報告，蘇貞昌根本沒有核定，沒核定的改革力道當然有差；台鐵局長懸缺三個月，就是蘇系龍系惡鬥的結果，人事不定人心也不會定，群龍無首的台鐵是要怎麼改革？

葉元之說，行政院會從未談過台鐵改革，顯見蘇對這議題的不重視，一連串問題蘇貞昌當然有必要接受檢驗，請辭下台都有其必要，但蘇貞昌卻一反常態直接搞消失，以前蘇貞昌最喜歡透過媒體，對任何事情指指點點，從外太空聊到行天宮，評論事件無所不包，面對中共議題更是砲火猛烈，一下拿掃帚抗中保台，一下吃鳳梨救農民，但講到自己的責任，攸關生命安全的議題，蘇貞昌卻躲起來，不敢接受媒體詢問。

葉元之批評，蘇貞昌躲得了一時躲得了一世嗎？醜媳婦總要見公婆，請蘇貞昌勇敢出來面對，當院長請有點擔當！

(中時 )