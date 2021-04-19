【LIVE直播】行政院召開記者會，將宣布王國材接任交通部長｜2021.04.19

交通部長林佳龍因台鐵太魯閣號列車事故，宣布請辭，行政院發言人羅秉成今日下午於政院記者會宣布，新任交通部長由現任交通部次長王國材接任，而次長一職，由交通部鐵道局局長胡湘麟接任。

台鐵太魯閣號408次列車於4月2日發生交通事故，造成近50死、上百人受傷，林佳龍宣布請辭下台，其人事令將於明日(20日)生效。

羅秉成轉達行政院長蘇貞昌要求目標，指出新任部長需達3項條件：1.專業執行力；2.溝通協調力；3.立即上手行動力。台鐵改革也勢在必行，得要有車、有票、準時到，贏回民眾對台鐵的信任。

根據交通部網站首長介紹資料顯示，王國材為交大交通運輸所博士，歷任陳菊市長時期的高雄市政府交通局長、高雄市府顧問兼台北聯絡處主任、一卡通公司董事長。蔡政府上任後，接任華航發展基金董事長、中郵代理董事長、台灣港務公司代理董事長、圓山大飯店董事長、交通部次長。

新任次長胡湘麟畢業於交大運輸管理學系，歷經交通部高鐵籌備處科長、交通部鐵路改建工程局代理局長、交通部高鐵工程局長、交通部鐵道局長。

(中時 )