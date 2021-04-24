台鐵405次太魯閣號列車今日上午8時25分，過武塔站時，因月台進行加高工程施工，工人跨越月台，列車緊急煞車仍撞到，該名工人送醫後無大礙。針對台鐵又發生撞擊事故，行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌得知消息，立即致電交通部長王國材，指示應嚴加督促台鐵立即針對廠商及相關人員的違法丶違約的法律責任，從速丶從嚴處置辦理。

本月初台鐵太魯閣號列車發生撞擊墜入軌道的工程車事故，釀成49人死亡、百餘人受傷，台鐵工程管理及安全維護備受質疑，蘇揆日前才宣示會緊盯台鐵改革進度，未料，今天又發生武塔站施工人員跨越鐵軌，被台鐵太魯閣列車撞擊事件，所幸該名工人身體輕微擦傷，送醫後無大礙。

針對台鐵宜蘭工務段發生違反施工安全規定致生擦撞事件，羅秉成表示，蘇貞昌得知此是當下，隨即致電王國材，指示應嚴加督促台鐵立即針對廠商及相關人員的違法丶違約的法律責任，從速、從嚴處置辦理。

羅秉成說，蘇貞昌同時進一步要求交通部丶工程會就204項臨軌工程，嚴格落實安全風險管制與各項工程履約管理，防範類似情況再次發生。

(中時 )