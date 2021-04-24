台北市警松山分局楊姓教官因酒後在外與人口角衝突，引起對方不滿，竟有7人追進警局，一度撞倒派出所電腦，警方事後處置失當，引發軒然大波，經連日來懲處官警，警方也亡羊補牢陸續約談當天7人到案，迄昨晚已傳喚徐、涂姓等7人到案，警詢後依妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌，全數函送台北地檢署偵辦。

松山分局督察組教官楊忠蒞，本月16日凌晨在南京東路與徐姓男子等人發生口角衝突，楊口出髒話，引發徐等人不滿，楊跑回分局，徐等7男尾隨進入分局1樓的中崙派出所欲找他理論。過程中，徐不慎碰到值班台電腦，但警方竟未依現行犯逮捕，日前遭臉書社群爆料，警方才大動作亡羊補牢，發布懲處與展開約談動作。

外界質疑警方處置過程充滿疑點，且有私了、包庇之嫌，北市警局23日晚間公布5名官警的懲處，除分局長、督察組長記申誡外，中崙所長也遭拔官改調非主管職務，新任中崙所長將由中山分局民一所長黃建彰接任，其餘連動的人事調整，於26日交接。

至於本案疑點，是否仍有行政疏失，或其他刑事責任，刻由北市警督察室和台北地檢署調查中。

(中時 )