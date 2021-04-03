台鐵太魯閣號列車，2日遭從邊坡滑落的工程車砸中導致出軌，已51死亡，187人傷。肇禍業者李義祥50萬元交保，今天(3日)卻傳出李義祥有民進黨黨證，民進黨花蓮縣黨部晚間證實此事，李義祥曾在2018年當選民進黨花蓮縣黨代表；有花蓮地方民進黨人士則爆料李義祥私下為人。

太魯閣號偵辦檢警表示，2日上午，「義祥工業社」負責人、也是工地主任李義祥開著工程車到工地，李義祥將工程車停放在貨櫃搭建的工地事務所前斜坡後，就走去巡查工地。李供稱之後聽到遠方傳出巨大的「砰」一聲，他發現自己工程車不見了，向下一看，車子掉落到鐵軌上李義祥。李義祥昨遭聲押，今天獲50萬交保，卻傳出他有民進黨黨證。

民進黨花蓮縣黨部今晚證實，2018年李義祥曾當選民進黨花蓮縣黨代表，不過由於他沒有繳黨費，黨籍目前是停權狀態。據《聯合報》報導，花蓮地方民進黨人士透露，李義祥為人和氣，以往和他交談過幾次，覺得沒什麼特別可議之處。

網友認為，「黨證好用啦！真的啦！」、「果然是有『民進黨黨證』的人！而且還是『燙金的民進黨黨證』民進黨花蓮縣黨代表！」、「有黑歷史卻能標到滿滿的鐵路局工程，原來是有黨證。」

民進黨發言人顏若芳今晚表示，整起事件現在正由檢調偵辦中，民進黨態度就是勿枉勿縱，儘速還原事故原因。目前最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助，呼籲有心人士也不應在此刻帶風向做任何政治操作。

(中時新聞網)