民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳爆同居，雙方皆澄清是分租，僅屬房東與房客關係，後王於16日上節目時說明租屋處有兩套衛浴，否認先前瘋傳的共用衛浴說法，再度引發熱議。今（18）日王定宇在廣播節目中表示，這幾天都沒看到新聞，是上節目被問到才知道原來外面是這樣傳。至於房租，他則說通常是用通告費支付，太太都知情。

王定宇今在廣播節目受訪時表示，比較訝異或遺憾的，是很多做評判的人連基本事實查核都不做，日前在政論節目開放提問，才知道人家以為租的地方是一套衛浴，「大家拿出來的圖根本是錯的」。

沒想到，解釋後又有人說不對，稱兩套是廁所，不是浴室，王定宇無奈說，除非是很有錢的有錢人，浴室跟廁所是分開的，否則就他從小到大的認知，廁所和浴室都是同一間。只是，這麼小且容易查證的事情，都可以列為10大疑點之一，王定宇說，他一方面覺得好笑，二方面覺得事情已經發展到跟真實無關，跟詮釋有關。

王定宇指出，這幾天家裡的生活還是一樣，並沒有受到此風波影響。對於租屋契約，他說，因為都認識了，所以沒有特別打契約。

至於房租，王定宇說，支出基本上老婆也知情，因為平常若沒什麼事，自己身上通常都放幾百塊而已，「薪水從自己上班第一天就消失了，通告費都在信封，有時候洗澡出來就只剩信封」，房租大概都拿通告費繳，所以會跟太太講一下，他也強調，不是老婆管很嚴，就是習慣自己不管家裡經濟。

主持人周玉蔻則提到，也曾問過顏若芳此事，顏說都是放在信封袋，看到就拿走了。

(中時新聞網)