境外生權益小組近日卻收到一名就讀於台北某國立大學的同學求助，指被要求在居家檢疫期滿的採檢時支付1000元的天價掛號費。教育部回應，「採檢費用由指揮中心支應（學生無須先行墊付），其他衍生之醫療及交通費用由學生負擔」。

境外生權益小組表示，此前教育部已規定對居家檢疫期滿的境外生的採檢與檢驗費用由指揮中心支應，所以境外生屬於公費採檢，那麼掛號費與診察費也應按照指揮中心於1月25日發佈的新聞稿所述，予以免收。

教育部回應：中央流行疫情指揮中心年1月25日發布新聞稿「因應擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，指揮中心主動致電關懷，並增加1922諮詢人力」一則，係為因應部立桃園醫院擴大回溯相關接觸者之居家隔離措施，其中有關「…指揮中心將對於單純進行COVID-19公費採檢民眾，免收掛號費及診察費…。」，其適用對象是指該院當時因應院內感染，指揮中心下令針對其相關接觸者之擴大回溯採檢民眾，並非指所有COVID-19公費採檢之民眾。

教育部說，由於該新聞稿所指對象未包含境外生，因此境外生有關核酸檢測相關事項仍應依循教育部本年3月2日台教高通字第1100024362號辦理，「採檢費用由指揮中心支應（學生無須先行墊付），其他衍生之醫療及交通費用由學生負擔」。

(中時 )