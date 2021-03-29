台帛旅遊泡泡將於4月1日啟動，友邦帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)昨(28)日下午率團搭機抵台，並展開4天的訪問行程，並於4月1日與台帛旅遊泡泡首發團搭機返國。帛琉作為首個旅遊泡泡，是否也會推出其他國家的旅遊泡泡？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前要等4月1日成行的台帛旅遊泡泡團具體情況再行評估。
未來開放旅遊泡泡的國家可能越來越多，帛琉總統惠恕仁一行人這次採取在台篩檢的方式，其他國家是否有其他檢疫方式？還是一體適用？莊人祥表示，帛琉因為人口少，醫療量能不足，一天可能無法驗超過100多人，所以才採取在台採檢的方式，也因為帛琉採檢是由台灣的新光醫院協助，因此對台灣採檢很信任。
未來其他國家的旅遊泡泡是否也是在台篩檢，莊人祥表示，將會依不同國家的檢驗量能與規定再來討論。
外傳新加坡及泰國有意願與台灣洽談旅遊泡泡，其中新加坡更開放台灣旅客，入境持陰性證明就免隔離，是否有機會建立旅遊泡泡？莊人祥表示，由於新加坡被我國歸類在低風險國家，代表本土疫情控制不錯，是否可行還需要兩國花時間來討論。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。