台帛旅遊泡泡將於4月1日啟動，友邦帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)昨(28)日下午率團搭機抵台，並展開4天的訪問行程，並於4月1日與台帛旅遊泡泡首發團搭機返國。帛琉作為首個旅遊泡泡，是否也會推出其他國家的旅遊泡泡？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前要等4月1日成行的台帛旅遊泡泡團具體情況再行評估。

未來開放旅遊泡泡的國家可能越來越多，帛琉總統惠恕仁一行人這次採取在台篩檢的方式，其他國家是否有其他檢疫方式？還是一體適用？莊人祥表示，帛琉因為人口少，醫療量能不足，一天可能無法驗超過100多人，所以才採取在台採檢的方式，也因為帛琉採檢是由台灣的新光醫院協助，因此對台灣採檢很信任。

未來其他國家的旅遊泡泡是否也是在台篩檢，莊人祥表示，將會依不同國家的檢驗量能與規定再來討論。

外傳新加坡及泰國有意願與台灣洽談旅遊泡泡，其中新加坡更開放台灣旅客，入境持陰性證明就免隔離，是否有機會建立旅遊泡泡？莊人祥表示，由於新加坡被我國歸類在低風險國家，代表本土疫情控制不錯，是否可行還需要兩國花時間來討論。

(中時 )