民進黨日前針對國民黨主席進行民調，結果無論全民或是國民黨支持者，第一名都是曾任黨主席的新北市前市長朱立倫，高雄市前市長韓國瑜與其相差甚多。值得注意的是，已表態參選黨主席與2024年總統的中廣董事長趙少康，未被納入民調選項。港媒評論直言，民進黨最害怕擁有高度媒體實力與靈活性的趙，為不替趙拉抬聲勢，故意將其排除在外。

根據民進黨所做民調，若為江啟臣、朱立倫、韓國瑜、連勝文4人競爭，全民支持度為朱47.5%、江18.2%、連11.9%、韓10%，國民黨支持者支持度為朱35.3%、韓24.6%、江18%、連15.8%。朱立倫在兩項民調中皆奪冠，韓在黨內享有高度支持，出了黨外卻支持度最低，強烈反差引起關注。

香港媒體《中評社》11日評論直言，這份民調意味深長，也許對民進黨而言，朱立倫是最好打的人選？也可能民進黨刻意想激起「朱江對決」，形塑國民黨內部矛盾。評論更對此民調未將趙少康納入比較，提出質疑與推測。

評論分析，民調排除趙少康可能原因有二：一是民進黨官方的說法，即趙目前尚無參選國民黨主席資格，故不包括在內；二是民進黨最害怕擅於議題操作、高度靈活性、反擊力量強的趙，為了不幫趙拉抬聲勢，便刻意在民調中排擠他。評論強調，民進黨釋出這份民調別有用心，因為《美麗島電子報》2月份才做出，新北市市長侯友宜支持度、信賴度都遠高於朱立倫的民調，但民進黨卻也未將侯納入評比，恐怕是刻意只呈現想凸顯的部分，因為一旦朱聲勢上漲，參選黨主席的可能性就更高；朱與江啟臣兩人對決態勢愈強，國民黨愈可能陷入分裂，民進黨只要作壁上觀、坐享漁翁之利即可。

(中時新聞網)