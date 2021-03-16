青年節將屆，國民黨將於20至29日舉辦一系列青年活動，包括北北基青年願景營、展出「與妻訣別書」僅存複刻本的國民黨文史展、青年運動風電商記者會、全國青工運動會，其中青年願景營原邀前主席朱立倫與主席江啟臣同台，與青年對談，但朱另有行程而婉拒；全國青工運動會也邀朱與江同台，但青工會指朱辦尚未回應，朱辦則稱未接獲邀請，要再了解。

國民黨趁青年節搶攻青年票源，系列活動包括20、21日北北基青年願景營，22至24日在中央黨部舉辦文史展，24日首度在中常會由江啟臣表揚優秀青工幹部、25及26日辦青年運動風電商發表及實體店鋪、27 日全國青工運動會，以及29日成立青年工作坊。

青年部主任陳冠安說，願景營是北北基場次，鎖定「居住正義」議題，有包括中央部會、綠營縣市公務員、國營事業員工及一般民眾共百餘人報名，其中包括曾是謝長廷營隊、目前任職某綠營市府的機要人員，經過濾錄取30人，包括2位公務員，學歷從高中生到留德博士生都有，希望擴大參與層面，深化國民黨論述與社會接觸。

據悉，願景營安排「青年共午」原邀新北市長侯友宜、江啟臣同台，與青年午間對話，但侯早已安排其他行程；青年部另邀朱立倫，朱也另有行程而婉拒。在台中市舉辦的全國青工運動會，前總統馬英九、黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕將出席參加趣味競賽，前主席朱立倫尚未決定是否出席、智庫副董事長連勝文則與兒子籃球賽撞期而不克出席。

文史展將展出革命先烈林覺民「與妻訣別書」僅存的複刻本、兩蔣對青年的政策指示、北伐及抗戰時期的號角，以喚起國人記起國民黨是青年拋頭顱、灑熱血起家的革命政黨。

青年工作坊則從願景營挑出5至10位優秀學員，與雙北議會黨團合作，進行五周訓練，日後參與地方及社區議題，往基層扎根。

據悉，朱立倫15日才在臉書發表「居住不正義的20年─高房價低薪資的台灣」，本周也將與他創辦的「銀光未來協會」以「銀光好居」為題開記者會，作為他農曆年後首度公開露面的起手式。由於黨主席選舉議題發酵，部分人士解讀朱將與江啟臣為首的黨中央「正面對決」，不過近朱人士說，朱只會與國民黨「正面合作」，而非正面對決，藍軍各方人馬關心居住議題是好事，可分進合擊；至於朱婉拒20日青年願景營，更不是排斥與江同台或不願參與黨部活動，而是當天碰到外甥結婚，朱身為「母舅公」必須出席。

(中時 )