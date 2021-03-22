【LIVE直播】若當選藍營黨揆要廢中常會? 趙少康現身說明｜2021.03.22

國民黨主席競爭日趨激烈，前主席朱立倫傳出可能與高雄市前市長韓國瑜結盟，朱也坦言兩人多次見面。被韓支持參選黨魁的中廣董事長趙少康上午表示，想選的人都希望結盟，且多多益善，朱若想選，希望獲韓支持並不奇怪，在結盟上，「政治上的誠信很重要」，但韓粉會不會轉而支持朱？「不光是結盟就會轉」。

近期傳出朱韓可能結盟，媒體上午詢問趙少康是否擔心朱韓結盟？趙少康表示，自己與很多人結盟，結盟是多多益善，都是國民黨裡的人，有什麼好分，發揮力量才能打贏選戰。若韓要跟朱結盟，他覺得很好、樂觀其成，但有沒有結盟，他不知道。朱若想選黨主席，當然希望韓支持，這不奇怪，總會希望跟大家友好，能拉到的票都要拉，就像吸塵器一樣，把所有票都吸來。

若朱韓結盟，韓粉能夠支持朱立倫嗎？趙少康說，韓如要出馬，很難結盟，除非韓不出來；想選的人都希望結盟，江啟臣也會希望跟別人結盟。一方面也要看參選人的政見和合縱連橫的本事，「政治上的誠信很重要」，攤開過去，答應人的事、與人合作的事有沒有做到，或有沒有經常違背諾言，都是能不能結盟的條件。

由於國民黨中常會為趙修改選舉作業細則的機率很低，趙恐難參選黨，對於自己較屬意哪位黨魁人選？趙說，現在言之過早。

對於黨內傳出連勝文民調僅3％，連昨表示被黨內刻意打壓，趙是否感同身受？趙少康說，他倒沒有什麼感同身受，民調看看就好，不用深究、介意；民調要看抽樣、題目有沒有誤導性，若這些都沒公布，聽聽就好。

(中時 )