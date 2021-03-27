台美昨天簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，高達20架次的共機大舉擾台。中廣董事長趙少康今天受訪表示，台灣在中美之間要採取等距交往，一昧抱美國大腿，有時候遠水救不了近火也是很麻煩。

趙少康說，中美兩大國是新冷戰開始的局面，我們變成兩大國角力的中間，甚至變成美國的馬前卒。中美兩大國打起來，倒霉的還是台灣，台灣不要讓自己成為兩邊鬥爭核心，兩岸領導人最重要責任就是和平。

趙少康又說，前後任印太地區司令都認為兩岸很緊張，只有台灣覺得無所謂，台灣自己要有所警覺。中美兩國打來打去，我不覺得台灣會有好處，只有民進黨政府覺得這樣是對台灣好的。

趙少康指出，九二共識在馬英九時候完成相當大的使命，至少兩岸是和平的，我們也獲得這麼多國家免簽，老共也沒抗議，但九二共識被民進黨污名化，可是又提不太出來新的講法，兩岸之間就變成現在這樣，而解決的責任是在民進黨身上。

前國民黨主席朱立倫受訪表示，國民黨最重要目標是兩岸和平，我們的基礎就是中華民國憲法和國民黨黨章推動兩岸關係。一中各表的一中很清楚就是中華民國，堅決反對一國兩制，兩岸交往重要原則就是求同存異，我希望還要再相互尊重，兩岸才能更和平。

(中時 )