我國疫苗採購遠遠落後國際，帛琉旅遊泡泡也被形容成了泡沫，國民黨前立委孫大千上午臉書發文說，蔡英文執政最厲害的一招就是「吹牛大內宣」；明明什麼事都沒有做，卻還可以隔空取藥式的變出一個又一個的謊言。

孫大千說，疫苗採購明明八字都沒有一撇，硬是要向台灣人民保證已經做了超前部署，而且也有了口袋名單。等到謊言快被拆穿了，才急急忙忙地把責任推給外國勢力。最後，竟然要台灣人民把希望放在更不靠譜的國產疫苗。

他說，台帛旅遊泡泡明明就是為了協助帛琉重振觀光事業，花的是台灣人民的錢，卻還要說成是天大的政績，連外交部長都還要感謝美國老大哥的協助。結果，旅遊泡泡變成了旅遊泡沫。

此外，明明就吃了秤砣鐵了心，要興建第三天然氣接收站，就算犧牲大潭藻礁也在所不惜，卻還要裝出一副謙卑誠懇的樣子來進行溝通，好像過去不知道花了多大的力氣在保護藻礁生態。

孫大千大酸說，原來，執政不用靠努力，只要靠吹牛就可以了！

(中時 )