在新冠肺炎疫情未發生前，2019年赴日觀光旅遊的民眾，逼近五百萬人次，而日本人也同樣普遍接受台灣文化，來台旅遊人次也突破兩百萬。兩國不僅關係友好，產業合作也同樣緊密，近來成功大學就與日本香川高專簽署合約，發展人工智慧機器人創新思維的實務教學，而同樣位於台南的台南應用科技大學，也與日商未來應像研究所簽約結盟，強化海外實習，提升學生國際競爭力。

根據1111人力銀行調查，近6成民眾認為，課本理論與實務差距過大，是無法學以致用的主因。而越來越多學校，藉由產學合作，厚植學子實作經驗，此次兩校的跨海合作，則更具國際視野。

其中，香川高專（香川高等専門学校／かがわこうとうせんもんがっこう，National Institute of Technology, Kagawa Collage），是日本國立高等專門學校，在機器人製造教育領域頗負盛名。成大與香川簽署合約，內容包含雙邊學生交換計畫、學者參訪計畫、協同課程與實驗室計畫、協同研究與技術發展計畫、其他學術與產業合作相關計畫。

其中，協同課程與研究計畫已開始籌備，規劃具體課程內容，預計2021年8月開始聯合教學。 成大敏求智慧運算學院表示，與香川高專合作雙邊優勢可互補，敏求智慧運算學院提供基礎理論課程讓香川高專學生選修，成大學生選修香川高專實作型課程，則可累積跨國合作與實作經驗。

而未來映像研究所 (Mirai Eizo Labo. LLC) http://me-labo.net/ 是一家日本動畫製作公司，契約登錄員工人數多達85位，目標吸引30位台南應用科技大學3DCG與2D原畫人才為目標，並將於福岡縣設立該公司的動漫基地培訓這些人才。該公司製作以2D / 3D動漫、2D/3D遊戲、電影、電視等3DCG的製作，進行從策劃和製作3DCG動畫到製作和導演的所有工作，並與At media有限公司、Ride On有限公司為緊密合作的公司集團。

該公司協助許多知名作品包括動畫《Lovely Muco》、動畫劇場版《艦隊Collection -艦Colle-》、 動畫《暮光幻影》、動畫《薄暮》、遊戲《甲鐵城的卡巴內里》等各類VR/MR遊戲及動畫製作，在業界深耕已久，並且不斷活躍在第一線。 CEO小野原正明認為ACG (動漫遊戲) 設計與製作不僅來自在日本，更需要仰賴海外原創人才，與台南應用科技大學漫畫系及多媒體動畫系攜手合作實習、就業及產學合作，有其實質合作的蘊涵。

(中時新聞網)