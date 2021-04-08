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威脅元首 女子網路PO影片揚言：槍斃蔡英文 警方動員追查（資料照）

1名署名為廖○○的女子8日在網路上po影片，激動揚言要：「槍斃蔡英文」，並指責她竊取博士學位、竊取教授資格及竊取總統選票，有網友發現後向警方檢舉，北市刑大及中正一警方現已循線追查中。

該名女子在影片中大罵蔡英文，指她獨裁、黑金、懶惰，「下台！下台！下台！」警方現已針對影片的發送來源追查IP，要找到這名PO網嗆聲女子。

(中時 )