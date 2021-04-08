威脅元首 女子網路PO影片揚言：槍斃蔡英文 警方動員追查 17:352021/04/08 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名女子於8日下午2時許，乘坐台東開往樹林的425車次普悠瑪列車，在列車錄影上揚言要槍斃蔡英文總統，並將影片上傳至YouTube頻道，引起警方關注。（翻攝YouTube） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。 訂閱影音： 中時新聞網 威脅元首 女子網路PO影片揚言：槍斃蔡英文 警方動員追查（資料照） 1名署名為廖○○的女子8日在網路上po影片，激動揚言要：「槍斃蔡英文」，並指責她竊取博士學位、竊取教授資格及竊取總統選票，有網友發現後向警方檢舉，北市刑大及中正一警方現已循線追查中。 該名女子在影片中大罵蔡英文，指她獨裁、黑金、懶惰，「下台！下台！下台！」警方現已針對影片的發送來源追查IP，要找到這名PO網嗆聲女子。 蔡總統大談台鐵改革 賴士葆轟：倒帶重複普悠瑪事故 蘇貞昌不下台 朱立倫批民進黨「今天公祭明天忘記」 (中時 ) #蔡英文 #竊取 #追查 #下台 #女子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 若這大咖執政 黃暐瀚：林佳龍組閣機率很高 20:262021/04/08 政治 林佳龍提辭呈 藍轟蘇揆下台 04:102021/04/08 焦點要聞 一排「肉色窗簾片」趴陽台 身分起底動機曝光 10:362021/04/08 國際 魔鬼藏在細節裡 輿情民調曝光：林佳龍閃辭跟她有關 18:362021/04/08 政治 接見發明家獎得獎人 蔡英文：提升台灣研發風氣 12:252021/04/08 政治 守護滷肉飯 金門警方跨海查獲大陸豬肉零食 09:552021/04/08 社會 籲小英打AZ疫苗 柯：除非她永遠躲在總統府 17:402021/04/08 政治 言論自由日 蔡賴高調籲守護民主 04:102021/04/08 政治要聞 年輕人太衝動 公園廁所上了有夫之婦要賠30萬 11:332021/04/08 社會 蔡英文喊台鐵改革 謝寒冰揭密一重點：難怪從頭到尾都是廢話 08:022021/04/08 政治 國民黨列蘇四大罪 痛揭：台鐵行車安全改善計畫 流廢標率達六成 11:252021/04/08 政治 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】卓思潔遺體4天修復 卓母：一看就是我們家的孩子 - 社會 台積電為救難人員換新制服 媒體人曝潛規則大讚：很細心 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 【太魯閣出軌】扯謊精李義祥害50人喪命 在地人爆他在工程界地位 - 社會 全國最美農會理事長陳怡樺愛子 遭友人脫褲霸凌畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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