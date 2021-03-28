台股上周五(26)大漲245點，但太陽能電池模組大廠聯合再生股價卻被打到跌停板，太陽能概念股也是跌互見，呈現兩樣情，太陽能產業怎麼了？分析師表示，今年太陽能產業前景沒有問題，又有政策利多加持，經常成為資金避風港，只是被聯合再生的財報利空拖累。

聯合再生因財報認列一次性資產減損45億元，使虧損幅度意外擴大，去年全年每股淨損約2.3元，公司將以減資彌補虧損，受財報利空消息影響，周五股價被打入跌停板14.95元，其餘太陽能族群包括碩禾、茂迪、安集股價也都呈現下跌，元晶則是小漲0.1元，收在43.2元。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，太陽能產業前景今年是沒問題的，首先看政府政策， 屋頂型太陽能板整體安裝推動成效非常好，目標2025年以前將完成8GW的裝置量。同時，美國拜登政府也在推乾淨能源政策，代表第2季以後太陽板、模組的需求會更加暢旺，報價也會上漲，太陽能產業看好是沒問題的，因此，怎麼選股就很重要。

他分析，聯合再生因本身營收沒這麼亮眼，目前正在轉型階段，財務還沒有真正由虧轉盈，是跟市場熱度一窩蜂一起往上拉抬，此時如果出現一些利空消息，或是營收表現不如預期，回趺的幅度就會比較重，至於元晶雖然也在轉型階段，但從去年開始表現優於聯合再生，今年營收也都成長，代表現階段有實質獲利，如果第2季新廠產能順利開出，將成為國內產能最大的，在國內外需求都大的情況下，接單能力會優於其他個股。

分析師也說，陸港股的碳綜合概念股上周五都表現不錯，有5%以上的漲幅，台灣原本應該可以一起上攻，但有一點被聯合再生拖累，以致漲勢比較分岐，在大盤震盪回檔、資金無處去時，就會轉進這種有政策護體的太陽能股，未來一周如果大盤繼續震盪，是可以持續留意。

(中時新聞網)