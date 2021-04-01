台積電董事長劉德音日前才示警可能有重複下單狀況，今(1日)又傳出總裁魏哲家坦承產能供不應求，計畫在3年內投資1000億美元(約折合新台幣2.85兆元)擴充產能，鄉民熱議這些消息到底是利多還是利空？倒是台積電的股價似乎已經給了答案，台積電今日開高走高，收盤大漲15元，股價也回到600元之上，收在602元，推升台股盤中及收盤指數都創下歷史新高紀錄。

台積電董事長劉德音30日以台灣半導體產業協會(TSIA)理事長身分示警表示，晶圓代工成熟製程看似供不應求，但現階段市場有重複下單疑慮，實際全球產能恐大於實際需求，台積電股價昨(31日)往下修正，終場收在587元，下跌10元。不過，今日又傳出台積電總裁魏哲家在寫給客戶的信中表示，雖然台積電在過去12個月不斷地增加產能，但依然無法滿客戶足需求，因此計畫在3年內投資1000億美元(約折合新台幣2.85兆元)擴充產能。

消息傳出後也引發鄉民熱議，網友紛紛在批踢踢股板留言問「利多還是利空？」、「一下重複下單 一下供不應求？」、「一搭一唱來回做波段？」、「總裁跟董事長 到底要聽誰說的......」，也有網友點出「因為重複下單造成產能不足沒有衝突啊」，但還是有網友憂慮問「這樣擴到時候會供過於求嗎」

觀察今日台積電股價則是開高走高，開盤即上漲11元，以598元開出，午盤更重返600元之上，來到602元，終場收在今日最高點602元，大漲15元，一舉收復5日線、10日線、月線，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，台積電領軍上攻確實是今日指數創新高的最大功臣，盤中將擴廠的消息雖然是一大助力，但就算沒有這則消息，他認為股價也是會收紅，之前英特爾蓋廠搶單的消息，經過市場慢慢咀嚼消化後，無論從技術面或是市占率來看，一般認為不需要擔心，反而從利空變成利多，連假過後很有機會再做一波攻擊。

(中時新聞網)