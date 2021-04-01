適逢近期全球半導體產業產能緊張、半導體相關研發人才不足、研發投資成本日漸增加、與企業留才獎勵工具強化等議題，經濟部長王美花攜立院經濟委員會立委邱志偉及相關部會單位參訪NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299），希望透過實際了解企業的困境，進而透過修法或是由政府提供相關的協助，助力台灣的半導體產業與優良企業在全球為台灣爭光。

王美花於會中表示，群聯電子創立至今已經超過20年，公司成長迅速，並代表台灣在全球打國際賽，為實實在在的台灣隱形冠軍。群聯電子不僅所有核心技術均為自主研發，更持續加碼投資台灣，是立足台灣放眼世界的代表性企業之一。

王美花說，此次的參訪，充分的了解到群聯與相關企業的困境，包含研發人力資源嚴重不足、基礎水電建設強化、企業留才工具需要能與國際企業競爭、稅賦獎勵需要從制高點的國家利益考量、吸引周邊鄰近國家例如越南等高階人才平台、與獎勵外籍學生畢業後留台貢獻所學等，政府將盡力的協助解決問題，助力台灣半導體產業在全球發光發熱，共同建構強有力的矽盾。

群聯董事長潘健成於會議中說明，特別感謝王美花、邱志偉以及相關部會的長官視察指導群聯電子，讓群聯有機會可以表達目前企業經營的困境與難處，更希望提出的企業心聲與建言，在不久的將來能有機會實現，造福台灣的相關產業與企業。

潘健成指出，人力資源的不足，是台灣發展矽盾的隱憂，這個問題可能需要透過整體系統的規劃，包含國內的人才養成、國際人才吸引、稅賦優惠配套、與企業媒合平台等，才有機會建構一個良性且具競爭力的國際級工作環境，吸引國內外高階的優秀人才共同為台灣矽盾與這片土地共同打拼。

(工商 )