台股周三雖然大跌逾百點，但昨（1日）隨即反彈140點，指數甚至創下新高，不少存股族等著手中金融股配息開獎。有網友發問，目前持有兆豐金平均成本超過31元，除息前該賣嗎？存股達人大俠給出兩大建議，他以前8月累計營收做為參考，若優於去年，就不必急著賣；反之，如果遜於去年，且這筆資金非閒錢的話，可考慮棄息出場。

近期上市櫃公司陸續公布股息，高現金殖利率股票成為市場追逐標的，目前金控公司玉山金、中信金率先公布配發現金1.2元和1元，其餘包括兆豐金、國泰金、第一金等可能會拖到4月份才會公告確認。

兆豐金前二月稅後淨利達39.39億元，每股盈餘（EPS）0.29元，獲利穩健。法人看好，2021年兆豐金核心營運動能可望恢復成長，及現金殖利率佳。以技術面來看，兆豐31日小漲0.1元（或0.31%），收在31.9元，周線可望連8紅。

存股達人大俠武林從2017年底開始透過「不定期不定額」方式輕鬆存股，催動出良好的複利報酬，並利用市場恐慌時機大幅加碼，其中2018年10月中美貿易戰與2020年3月新冠疫情時，兆豐金股價殺到25、26元時，分別低接100多張和173張，去年他存到500張，除息後領到超過85萬元現金股利，今年他已滾出600張兆豐金等著參與配息。

大俠在臉書發文指出，「有網友提問，持有兆豐金平均成本超過31元，該在除息前賣掉嗎？」他提供投資人兩個簡單做法如下：

一是、兆豐金前8月累計營收優於去年，手中股票就留著，因為只要接下來9月到12月加總營收都持續優於去年，那麼根本不用擔心，很可能1月初就會開始起漲。

二是、兆豐金前8月累計營收遜於去年，如果手中這筆資金又不是閒錢配置，不妨先棄息出場，並在8月中到隔年4月底前分批買入。

大俠認為最大關鍵在於，「累計營收是否比去年好，以及是否為閒錢配置。」他強調，自己只是藉由兆豐金來談論存股，並非單押以及推薦此檔股票，而專心談一檔股票，可傳達手中持股處於優勢或是劣勢時，長期投資者該用何種心態及策略來面對處理。

※本文為存股達人個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)