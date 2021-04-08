連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)董事會決議配息0.5元，今（8）日以每股參考價80.4元除息交易。受台股開低挫跌影響，雅茗股價開低微跌0.12％，隨後站回平盤、向上小漲0.12％至80.5元，填息率20％，在填息路上溫吞前行。

雅茗受新冠肺炎疫情衝擊，2020年合併營收15.8億元、年減28.73％，為近6年低點。毛利率50.12％、營益率1.41％，分創近5年及歷年低點。歸屬母公司稅後淨利0.38億元、年減69.95％，每股盈餘（EPS）1.09元，雙創近9年低點。

雅茗2021年2月自結合併營收1.02億元，雖月減46.83％、但年增達1.95倍。累計前2月合併營收2.95億元，年增達40.56％。公司表示，體質調整有成為營運復甦奠定良好基礎，預期今年全球經濟活動有望逐步復甦重返正軌，對今年營運表現持續看旺。

雅茗去年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」三箭策略後，今年進一步針對營運及策略布局，提出聚焦茶飲本業、供應鏈整合與投資併購等三大成長曲線方針，力拚今年營收及獲利重返2019年高峰，明年營運持續成長創高。

雅茗今年茶飲本業聚焦擴大中國大陸布局、深耕北美市場、並加強亞太合盟，目標新展店數超越去年的300家，作為第一成長曲線。同時，積極進行供應鏈整合，在美國及馬來西亞設立子公司及供應鏈管理系統，以降低關稅障礙、提高營運競爭力，創造第二成長曲線。

投資併購方面，雅茗去年入股台灣茶飲品牌「可不可」2成股權、與美國北加州營運商成立合資公司，今年持續聚焦具發展潛力的茶飲品牌，以投資、合資或合盟方式協助發展，亦不排除結合餐飲品牌，以創造第三成長曲線。

(時報資訊)