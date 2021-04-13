世芯-KY(3661)受到飛騰信息技術公司事件重擊，股價連殺3根跌停，今日舉辦線上法人說明會滅火，世芯-KY強調，一切都會遵守法律，儘管有該事件衝擊，今年營收、獲利還是會力拚優於去年，目前估算飛騰事件預計影響今年營收目標約25%。

世芯-KY表示，自從美國政府宣布將飛騰列入實體名單後，飛騰營收貢獻就開始歸零，預估對2021年營收目標的影響為25%，這是公司第一次遇到如此的狀況，但因為飛騰量產規模大，也因此，短期間要找到足以填補飛騰ASIC的業務不容易。

飛騰為世芯-KY大客戶，去年營收占比39%，世芯-KY強調，現在的狀況確實對公司是個挑戰，但世芯-KY一定會遵守法律，預計在沒有飛騰的貢獻下，今年營收、獲利也會比去年好，營收有機會成長約2成的水準。

儘管受到飛騰事件衝擊，世芯-KY表示，今年持續看好ASIC市場，且持續發展非大陸市場商機，包括日本、北美以及台灣等，且中長期來說，也看好HPC、AI需求持續提升。

(時報資訊)