總統蔡英文已進入第二任期，而誰會是「後蔡英文時代」最有魅力的台灣政治領袖，也是各界關注焦點。一份最新的媒體民調結果顯示，排名第一的是新北市市長侯友宜，第二名是副總統賴清德，第三名是桃園市市長鄭文燦；侯以75.8%支持度勇奪冠軍，延續各大民調奪冠紀錄，「藍營新共主」態勢明顯。網友則表示，侯若要選總統。眼前有兩大難關，分別是2022年是否參選連任與黨內是否派他參選，未來仍是未定數。

根據《ETtoday新聞雲》民調中心於3月3日至5日，以「手機簡訊」針對18歲以上民眾進行調查結果顯示，在全台目前最有知名度以及影響力的34位政治人物名單中，侯友宜以75.8%超高支持度榮獲第一名，成蔡英文後最有潛力政治領袖冠軍。侯已多次在各大媒體民調獲得冠軍，甚至已蟬聯多次冠軍，堪稱「藍營新共主」。

排名第二是副總統賴清德，第三名是桃園市是長鄭文燦；第四名至十名依序是立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、新北市前市長朱立倫、民進黨台北市黨部主委吳怡農、行政院院長蘇貞昌。

與去年12月1日至4日的調查相比，侯友宜持續坐穩冠軍寶座，賴清德從第四名躍升到第二名，陳時中從第八名進步到第五名，鄭文燦與蔣萬安都下降一名，而朱立倫則從第五名往下滑到第八名，身為「政壇新人」的吳怡農則再度躋身前十名之列。

面對侯友宜的高民調，網友卻直言：「等侯友宜真出來選再說吧！」該網友認為，侯應優先考慮2022年是否參選連任，如果要，那就得等到2028年才能問鼎總統大位，且藍營有些人懷疑侯「血統」不純正，國民黨會不會真的讓他選也是個問題；但侯確實樹立了「該做的就做，不該做的就不去理他」典範，屢獲高民調，對選民而言一點都不意外。

(中時新聞網)