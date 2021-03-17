來自各縣市反對土地徵收的台灣土地正義行動聯盟成員，今天上午到國民黨中央黨部抗議，其中以石崗反徵收聯合自救會、反烏日區前竹區段徵收自救會等台中市民居多。（趙婉淳攝）

反對烏日前竹區段徵收自救會等民團，今天到國民黨中央黨部抗議，痛批中市府以「另闢旱溪河道」為名進行徵收，涉及環評、都市計畫、土地徵收等弊端遭監院糾正，然而中市府卻執意限期要求居民在3月底搬遷，否則強拆，並踢爆中市府官員竟以「可以協助延後搬遷期限、可以幫忙喬喜歡的發還土地位置」 為名，向居民索賄。

自救會質疑台中烏日前竹區段徵收案黑影幢幢，因為以「另闢旱溪河道」為名進行徵收，欲將旱溪河道截彎取直，原本只需要5.3公頃的土地，但2001年內政部都委會卻核定通過徵收91.3公頃，由國民黨籍黃仲生主政的台中縣政府，當時竟恣意發布徵收面積為105公頃。

自救會指出，而現在開發面積擴增為110.7公頃，雖於內政部都委會有附帶條件通過，但未經內政部長核定就不具都市計畫效力，痛批歷任台中市長胡志強、林佳龍，到現在盧秀燕，竟然都沿用這只不具效力的公文來進行區段徵收。

自救會表示，而且烏日前竹區段徵收案於2002年12月10日發布，迄今19年，已逾「土地法」第213條規定的三年徵收時效，但台中市政府卻執意迫遷徵收，而且現有河道在2009年經水利署整治，迄今沒有水患，足證現有河道足堪負荷，本案已失初始目的，卻還要擴大河道由30公尺寬至60公尺寬。

反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉、政大地政系教授徐世榮也前來聲援，陳說，從此案就可證明，國民黨地方政治人物、權貴仍然不放棄對台灣土地進行掠奪，其中牽涉權貴土地利益、開挖砂石利益，並疑有國民黨、民進黨政客利益交換，要求盧秀燕應立即停止此案，撤除本區段徵收計畫。

徐世榮則說，國民黨前主席朱立倫曾在大埔案爆發時，邀請他到中常會演講，當時國民黨高層承諾會慎重檢討區段徵收制度，很可惜至今沒有兌現承諾，他痛批，台灣的都市計畫、土地徵收並非追求公共利益，而是變成權貴掠奪的工具。

台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈表示，台中市所有的迫遷案始源都是國民黨，現在台中東勢每坪價格已經被炒到25萬至30萬元，國民黨主席江啟臣就是推動者之一。

(中時 )