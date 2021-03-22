藍營面對2022新竹市長選戰，黨內競爭相當激烈，尤其已經表態的市議員林耕仁、李國璋以及陳啟源更是動作頻頻，面對6月底參選人初選民調都各自有所行動，要吸引新竹市民的目光爭以取出線機會。

首先，市議員林耕仁和新竹籃球委員會至日前奪得HBL高中籃球聯賽季軍的光復高中，慰勉籃球隊小將，關心基層籃運推廣。又與新竹市家長會長協會、新竹高中、新竹女中、竹北高中、新竹高商等家長會、新竹市教保聯合協會、中華生涯規畫發展交流協會等單位，邀請台大教授辦理教育講座，關心基層籃球運動推廣及重視教育相關議題。

市議員李國璋則是召開記者會「公布競選識別系統」，強調幸福託付 全力以赴。他也強調若當選新竹市長，會規劃2040年前將竹竹或竹竹苗合併，並升格為台灣第七都。

另外，市議員陳啟源則是結合在地電影業者，推出贈送電影票活動，結合在地電影業者透過在粉絲專頁留言、分享就有機會抽中電影票方式，以提高能見度。

不約而同的三位爭取出線的擬參選人，也將各自的活動透過粉絲專頁宣傳，林耕仁關心籃運及教育講座各獲得超過1千次以上的按讚數，陳啟源的贈送電影票活動則獲得7至8百次的按讚數，而李國璋的公布競選識別系統記者會僅獲得1百次左右的按讚數，社群經營會不會成為左右出線的關鍵，距離6月底民調時間還有3個月，3人都將全力以赴，新竹市長選舉國民黨黨內拚出線，選戰正拉開序幕。

(中時新聞網)