針對黨產會今（23）日認定中華救助總會財產應移轉為國有，救總深表不滿，發出新聞稿抨擊黨產會早有定見、一意孤行，完全喪失政府機關應有之公正立場。

救總強調，有關救總是否為國民黨附隨組織停止執行案，最高行政法院已發回臺北高等行政法院審理中，黨產會在停止執行案尚未裁定前，就率先認定救總財產應移轉為國有，顯然違法，救總將循司法救濟途徑，要求法院停止執行並撤銷此一違法處分。

救總指出，救總是在民國 39 年，鑑於當時大量國民因共黨叛亂而流離失所，政府資源不足以救濟難民，乃由跨黨派民間人士響應政府的號召而創立之慈善社會團體。救總強調，自民國 39 年創立迄今，救總不論是人事、財務或業務，始終未曾受國民黨的直接或間接控制。

救總反控，109年9月22日，黨產會認定救總為國民黨附隨組織之行政處分，明確地指出救總目前並不是國民黨的附隨組織，但是對於國民黨究竟如何控制救總，又在何時失去對救總的控制，不是模糊帶過，就是語焉不詳，根本就是先射箭再畫靶！

救總表示，針對黨產會先前違法將救總認定為國民黨附隨組織的處分，目前最高行政法院發回臺北高等行政法院，命高等行政法院更為裁定，顯見最高行政法院認為黨產會認定救總為國民黨附隨組織的決定，具有相當之瑕疵，且可能對救總造成無法回復的損害。此外，救總並已於 109 年 11 月 16 日，針對黨產會認定救總是國民黨附隨組織的違法處分提起行政訴訟，現由臺北高等行政法院審理中。救總強調，黨產會「認定救總為國民黨附隨組織」的處分，目前停止執行都還在審理，原處分也還在訴訟中，黨產會就急著要將救總的財產移轉國有，顯然違反程序正義，違憲、違法侵害救總的財產權以及人民的結社自由。

救總澄清，國民黨沒有幫助救總不當取得財產，反而是救總幫助國家募款推動救濟港澳、大陸及泰北難胞等公益事業。事實上，救總自 39 年起即主動展開眾多救濟業務，且自成立起每年之預算皆按時報請主管機關內政部審查，70 餘年來不變，此部分黨產會知之甚詳。

救總稱，自 39 年至 107 年間政府補助款，僅約 57 億餘元，而救總各項救助業務支出合計逾 101 億元，故政府補助款遠不足以支應救助所需費用，縱有「影劇隨票附勸大陸救濟金」、「勞軍救災捐款」、「鑽石救災獎券收入」、「一人一元捐獻運動之捐款」、「中央銀行支付之利息」、「美援經費」及「國際協款」，均仍不足支付相關之費用，其差額仍須由救總自行籌集，益徵救總亦無利用補助款結餘牟利之問題。

救總自豪，多年來，救總協助政府在臺灣、港、澳及泰北進行災胞救濟等社會服務工作；其中，尤其是泰北的難胞救濟，為中華民國政府在泰國外交打下堅實的基礎，也成為對岸在泰北難以突破的障礙。沒想到，救總多年來為政府照顧難胞，在黨產會的口中卻變成幫國民黨推動黨務工作，實在是顛倒是非，也無怪之前泰北僑界各社團、學校都對政府深表不滿。

救總不滿表示，救總為政府拼外交，政府卻來搶救總財產，這實在是「真心換絕情」。救總指出，在政府持續抹黑、迫害救總的情況下，未來能否有足夠的資源持續進行泰北的服務工作，恐怕需要進一步的精算。

救總指出，黨產會在做成此次處分前，並未針對相關的財產開聽證程序進行調查，只是單純依據先前在判斷救總是否為附隨組織時的聽證，就草率做成沒收救總多筆現金及不動產等資產的決定，這已經嚴重違反黨產條例第 14條，認定不當取得之財產移轉為國有，應經公開聽證程序之規定。黨產會不循法定聽證程序即沒收民間慈善團體資產，視法律於無物，根本是以轉型正義之名，行正義轉型之實。

救總強調，面對黨產會的違法處分，救總不會氣餒，也不會屈服。除了將持續一本初衷，繼續推動各項公益事業外，也將依法對此一違法處分提出停止執行以及撤銷訴訟的司法救濟。救總相信，法院絕對不會無視於黨產會的違法濫權舉措，而會還救總公道。

(中時新聞網)