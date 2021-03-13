46歲洪姓男子13日清晨6時許，開著市價百萬的藍色奧迪轎車，直接從後門衝入文山第一警分局的停車場，撞毀17部警用汽車及機車，所幸並無員警受傷，車子最後撞在大樓水泥牆面才停下，洪在車上不發一語，警方隨後將他逮捕、送醫，初步了解，洪曾日前曾有事找上警方調解，但認為警方的處置作為讓他不滿意，不排除是為洩憤才衝撞警局，警方已進一步聯繫其家人，釐清整個事發發生原因。

男疑似不滿警方調解，開車衝撞文山一分局洩憤。(陳鴻偉翻攝)

警方表示，上午6時20分左右，洪男突然開車闖入分局後方停車場，接連撞毀多部警車，值班的派出所聽到聲響後立刻前往查看，發現洪當時在駕駛座上，面對員警質問都不願說話，因洪的頭部、身體有多處擦撞傷，於是先將他戒護送醫。

警方調查後確認，洪男子先是二度駕車，躲開分局前方柱子，以慢速連撞分局門口騎樓的警用機車，接著轉進分局旁邊小巷內分局停車場，因分局後方停車場門是打開的，洪男立刻又駕車進入停車場猛烈衝撞警用汽車。

據指出，洪曾有事找上警方調解，但認為警方的處置作為讓他不滿意，不排除是為洩憤才衝撞警局，警方已進一步聯繫其家人，釐清整個事發發生原因。

(中時 )