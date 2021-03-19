兩男被依違反社維法送辦。（陳鴻偉翻攝）

北市萬華區國小旁，18日傍晚發生2男1女為了債務問題，當街拉扯鬥毆，57歲蔡男指控66歲王男把將強拉出車外，王則指控蔡拿水管亂揮攻擊，甚至還將水管打斷，兩人最後被依社會秩序維護法送辦。

警方調查，陳姓婦人與開計程車的蔡男有債務糾紛，雙方約好當天傍晚7時，在桂林路、昆明街口某小學旁談判，陳另找來也是開計程車的王男助陣。

不料兩男後來就在街上扭打起來，警方到場時將打成一團的兩人拉開，蔡男指控王一面見就打他，從車上一路硬拉他下車，好像在暴力討債，他的頭、胸及四肢都有受傷。

王則說是大家講好走到路邊講清楚，不料蔡卻隨手拿起地上的1截水管攻擊他，最後水管甚至被打斷掉，蔡還說自己車上有刀，要拿下來跟他輸贏，反控是蔡先行動手。

警方將2男1女都帶回警局，原本情緒激動的王、蔡，卻突然表示不願提告，但在街頭滋事，加暴行於人或互相鬥毆，已違反社會秩序維護法，警方偵訊後，將動手的2男送辦。

(中時 )