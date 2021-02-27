228連續假期展開，蘇花改清晨5時起南下車潮湧現，至上午6時進入高峰，每小時交通量約維持1100輛，截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為6798輛，最高量出現在上午7時，每小時達1179輛，花蓮縣警局已動員大批警民力，在蘇花改，以及市區重要道路及景區周邊加強交通疏導。

這次228連假，公路總局持續在蘇花路廊辦理大客車優先及行駛蘇花改路肩措施，目前大客車於蘇澳至崇德南下旅行時間約為77分，約可節省30分左右，可多加搭乘大眾運輸。

縣警局提醒，警方已運用蘇花改隧道內車牌辨識系統即時監控車流，若每15分鐘超過200輛以上車輛通過偵測點，系統立即發送細胞簡訊通報線上交通勤務同仁知悉，以超前部署，適時調度警力執行疏導。

除了蘇花路廊，進入市區交通狀況也是一大考驗，花蓮縣警察局採「機動、彈性與即時交通疏導」等作為，在轄內各旅運站、易壅塞路段，如花蓮市區中正、中山、中華路金三角商圈及東大門夜市週邊道路、重要觀光景點、風景遊憩區及重要幹道(臺9線、臺8線、臺14甲、臺11丙及臺9丙)等重要交通樞紐及易生事故路段，加強違規稽查，防止事故發生。

(中時 )