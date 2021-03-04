類出國微旅行又有新玩法！搶攻清明連假國旅商機，易遊網與星宇航空獨家合作打造「星宇航空X環島之星˙雙星假期 漫遊台東」系列遊程，將於4月3日上午9點半起程出發，推出2-3天的山海之旅供旅客選擇。去程搭乘超人氣星宇航空，從桃園沿東海岸前往菲律賓上空，再從台灣南部順時針環台飛往台東，進行3小時的空中巡禮；回程交通則安排全台最萌的觀光列車「環島之星Hello Kitty繽紛列車」，車上可嗨玩多項娛樂設施，盡享豐富的餐飲服務與活動，一次體驗全台兩大最吸睛的空陸交通，這也是星宇航空首度飛台東航班，史無前例的結合玩法僅此一梯。

「雙星假期 漫遊台東」共推出5支遊程商品，商務艙每人最低含稅售價35,999元起，經濟艙17,999元起，皆含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴等全包式體驗。想要優先卡位的民眾，將特別開放兩日遊商品，商務艙2組、經濟艙25組席位，供玉山卡友於3月4日上午11點搶先預訂，並且結帳輸入ESUN1000】，還能再現折1,000元。正式開賣日期則於3月5日上午11點展開，5支遊程商品與飛行體驗皆可搶購。

凡預訂【雙星假期 漫遊台東】，還可獲得獨家星宇搭機禮包、環島之星Hello Kitty聯名週邊、易遊網專屬禮包、台東特色伴手禮等多項紀念禮，讓旅客滿載而歸。此外，候機室活動更特別與台東鹿野冰品品牌「春一枝」合作，讓旅客搶先品嚐5日同步正式上市的夏雪芒果冰棒，以有芒果界LV之稱的台東特產「夏雪芒果」所製成的新品，香甜濃郁的果香滋味保證難以忘懷。

自國旅大爆發以來，每每到了連假，花東旅遊熱況經常是一位難求。因此，此趟類出國微旅行，特別選擇台東為目的地，並搭配入住五星級「台東桂田喜來登酒店」，共推出5支行程商品，保證有房有位，並以五感體驗打造「沉浸式旅遊」，帶領旅人回歸旅行的純粹，感受台東山海空之美。

商務艙行程以台東單一縣市進行規劃，全程搭乘賓士深度慢遊池上鄉鎮，享受最舒適的尊榮禮遇。行程中，將安排部落耆老解說「濱海阿米斯聚落」的在地故事，專團導覽池上稻田的經典風光，還有小米酒手作活動，親身體驗在地釀造文化。住宿部分，安排「台東桂田喜來登酒店」子爵套房，享用更寬敞的住房空間與服務。

經濟艙除了有純台東遊程外，還有台東花蓮、台東台南、台東墾丁的雙縣市遊程供選擇。抵達台東後，規劃兩條路線供旅客任選，包含前往有「台版小蘇美島」之稱的「富山護漁區」以及造訪台東著名的賞猴秘境「泰源幽谷」；或是造訪全台最美車站「多良車站」及「台版櫻木花道平交道」，並體驗台東特色溫泉咖啡的手作烘豆活動，感受台東最純粹的人文風情與自然美景。

在餐食饗宴部分，特別邀請台東知名無菜單私廚「王群翔」操刀，選用在地食材並以法式烹調手法，為全艙等旅客打造創新風味的大地餐桌晚宴，重新詮釋的台東滋味絕對會刷新你的味蕾體驗！此外，在晚宴過程中，安排由台東子弟組成的人氣音樂團隊「台東回響樂團」進行演出外，壓軸更禮聘同樣出身於台東的靈魂Diva「家家」現場開唱，用她嘹亮渾厚且具感染力的歌聲，讓旅客一邊享用佳餚，一邊有天籟嗓音相伴，在自然、美食與音樂交織的夜晚徹底放鬆、享受假期。

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