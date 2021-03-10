「甜蜜天后」王心凌成為今年第一個完成台北小巨蛋演唱會的歌手，演唱會叫好叫座。她昨天在社群上發布一張又一張的幻想地標打卡圖，不論是喝著咖啡、想著未來或是走在心靈成長的道路上，30幾張充滿趣味的圖文，讓粉絲們熱烈討論著王心凌的下一個動作會是什麼？原來向來寵粉的王心凌特別獻上歌迷期待已久的全新單曲〈心靈的冒險〉。

王心凌新歌〈心靈的冒險〉，由陳珊妮製作，兩人繼上張專輯〈在青春迷失的咖啡館〉後二度合作，也是王心凌特別請陳珊妮訂做，面對過去一整年的世界變化，希望送給因為疫情無法出國快悶壞的大家，一首EDM的輕快舞曲，讓大家跨出心靈的界限，生活也能有滋有味的冒險。歌曲就像是一場心靈的旅行，紀錄下王心凌曾經去過、還想再去，或是曾經有過的旅行回憶，跟著音樂一起冒險世界各個城市，王心凌滿滿甜蜜正能量，透過這首歌曲，在2021年春天，為大家一掃陰霾，受限的世界依然無限大，因為幸福正是重複著，一場心靈的冒險。

而在最新預告影片中，王心凌把自己藏進行李箱，大玩「在家時尚」的有趣造型，也讓人更加期待她要帶大家展開甜蜜精彩的「心靈冒險」。除了有新歌可以聽，「CYNDILOVES2SING愛．心凌巡迴演唱會 旗艦版」台北小巨蛋演唱會的好口碑，也催生王心凌正式啟動高雄加場演唱會，將於5月29日首度前往高雄舉辦演唱會。

王心凌非常期待北部的粉絲可以趁機來一趟小旅行和王心凌再見一面，南部的粉絲們更是不能錯過，一起加入王心凌的高雄場限定冒險，3月16日中午12點寬宏售票系統開賣。更多演唱會詳情請關注寬宏售票系統及寬宏藝術官方Facebook，也別忘了至環球音樂官方Facebook。

「甜蜜天后」王心凌正式啟動高雄加場演唱會

王心凌推出新歌〈心靈的冒險〉。（環球音樂提供）

王心凌推出新歌〈心靈的冒險〉。（環球音樂提供）

王心凌即將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（圖片提供：天晴娛樂、寬宏藝術）

(中時 )