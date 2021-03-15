「甜蜜天后」王心凌新歌〈心靈的冒險〉MV今(3/15)首播，以家中的冒險為主題，設計了好幾個場景，大玩「在家時尚」的有趣造型，她太無聊想出國想瘋了，一下與水瓶共舞、把捲筒衛生紙當彩帶，一下又享受海邊日光浴、釣龍蝦榴槤，跑步機更變成了行李輸送帶，一秒出境到世界各地，她還把自己塞進行李箱，笑言「我想我明天需要去整骨了」。

新歌歌名跟王心凌名字有雙關的趣味語意，是陳珊妮特別量身訂做的詞曲，因為疫情讓生活有了很多轉變，希望大家一起在心靈來場神遊世界各地的冒險，歌詞描寫的地點，像是在中央公園野餐、北海道滑雪等，都是王心凌曾經去過也很嚮往能去的地方。

MV由金曲獎最佳MV導演黃中平執導，把各地特色打造在一個空間的不同角落，走到這處是峇里島渡假風情，轉個彎那處又是巴黎特色美景，一次神遊世界各地，王心凌直呼：「玩得瘋癲，也很過癮！」不過看似有趣地在玩鬧，其實在表演上並不容易，要有很多想像力。」

此外，王心凌將於5月29日首度前往高雄舉辦「王心凌Cyndiloves2sing愛．心凌巡迴演唱會 2021旗艦版-高雄場」，3月16日中午12點寬宏售票系統開團開賣。

王心凌新歌〈心靈的冒險〉MV今(3/15)首播。（環球音樂提供）

王心凌新歌〈心靈的冒險〉MV今(3/15)首播。（環球音樂提供）

王心凌新歌〈心靈的冒險〉MV今(3/15)首播。（環球音樂提供）

王心凌新歌〈心靈的冒險〉MV今(3/15)首播。（環球音樂提供）

(中時 )