嘉義縣長翁章梁16日化身成鬼滅之刃角色炭治郎（右），與網紅邦妮扮演的彌豆子（左）為紫藤花季揭開序幕（張亦惠攝）

嘉義縣梅山鄉瑞里村小公主咖啡建築牆上的紫藤花已滿開。（張亦惠攝）

嘉義縣梅山鄉瑞里村紫藤花季開跑，目前多處賞花地點已滿開。（張亦惠攝）

2021瑞里紫藤花季16日開跑，因乾旱缺水紫藤花花況甚佳，加上嘉義縣梅山鄉瑞里村的民宿業者細心經營，今年共有26處賞花地點，紫色山城名不虛傳，這周已進入滿開，預計到4月初都還有花可賞。

嘉義縣長翁章梁16日化身成鬼滅之刃角色炭治郎，與網紅邦妮扮演的彌豆子為紫藤花季揭開序幕。翁章梁說，瑞里紫藤花季今年邁入第8年，從紫藤花的引進、栽植到發展成觀光活動，一路走來有許多艱辛，紫色山城背後是在地社區與業者精心養護的成就，近年來在地業者、社區發展協會積極與縣府合作，加上阿里山國家風景區管理處的協助，才有今天的盛況。

今年因乾旱缺水，嘉義166縣道沿線共有26個賞花景點，包括各處民宿等，青葉山莊民宿在阿管處營造的拱形隧道種上紫藤花，圓拱型的紫藤隧道十分壯觀，負責照顧的青葉山莊老闆葉世遠說，照顧紫藤的祕訣就是「分枝」，不能讓枝條纏繞在一起容易傳染病蟲害，另，避免讓天牛掏空枝幹也是重要工作之一。

應邀參加花季開幕式的公廣集團董事長陳郁秀指出，看到瑞里很多年輕人回鄉發揮創意並汲取在地資源吸引遊客，實踐了政府提倡的「地方創生」，加上豐富的自然資源，讓人很心動。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，瑞里紫藤花季本周進入盛開期，精選的26處賞花點已陸續綻放，紫藤花瀑景致就像熱門動漫「鬼滅之刃」中經典場景重現，還有串聯紫藤花與風靡社群的2D藝術打造的「2D魔幻紫藤杯」，今年特別設計結合瑞里賞花點、特色餐食、住宿及體驗資訊的賞花地圖與趣味實境解謎遊戲，增加趣味性。

(中時 )