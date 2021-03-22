證券分析師陳杰瑞表示，台股17日表現不錯，上漲118.98點，收在16,189點，呈現價漲量縮，未能化解19日的價跌量增，加權指數要再上攻需再等待。主要原因仍是台積電表現疲軟，不過，先前弱勢的晶圓代工指標股聯電，股價22日漲幅逾4％，若近期能持續反彈並站上月線，可望帶動晶圓代工、IC設計族群漲勢，則大盤再創新高可期。

台股大盤指數高檔震盪，表現並不強勢，惟創一年新高的股票相當多，顯示台股人氣暢旺，成交值較大的股票中，面板雙虎、海運、太陽能、NB族群及電動車，漲幅都不小，頗有接棒主流的味道。

個股方面，本周納入投資組合的群創，面板供不應求、擴大徵才，「智慧城市論壇暨展覽」將展示新品，股價整理後再攻，股價創逾五年來新高。

選股方面，看好NB、電動車及面板族群，指標股先觀察宏碁、鴻海、群創，上述指標股技術面未出現轉弱訊號前，包括NB、板卡顯卡、伺服器代工、鴻家軍、電動車充電設備、面板等族群，均有機會持續輪漲。

(工商 )