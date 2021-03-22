今天（22日）下午台東志航基地傳出兩架F-5E戰鬥機在訓練任務中疑似擦撞墜海，並有一名飛官不幸殉職的消息。根據《自由時報》報導，失事地點附近港仔村的居民表示，事發當時有聽到宛如「基地飛彈試射」的巨大聲響，當下有很多人跑出來看，但也沒看到什麼東西，後來才有人在漁港看到1具傘具連座椅。

國搜中心指出，國防部今天下午3點45接獲通報，指空軍F-5E有4架戰鬥機於今天下午2點30從台東志航基地起飛執行訓練任務，約3點06分，其中2架F-5E疑似發生空中擦撞墜海，雷達光點最後位置為屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，國搜中心獲報後於3點22分派遣黑鷹搜救直升機，並聯合台東與屏東的海巡前往搜救。

根據《自由時報》報導，失事地點附近港仔村的居民表示，下午曾經有聽到超大一聲的「碰」，有點像是平常九鵬基地飛彈試射的巨響，但當下跑出去看的時候也沒有看到什麼東西，過一陣子後，才有民眾在漁港看到1具傘具連座椅，並且看到軍方直升機在海岸邊吊走了什麼東西。

據了解，2名失事飛官分別為年約28歲的潘穎諄上尉（機號5286）及年約26歲的羅尚樺中尉（機號5287），均新婚不久。而在下午4點50分許，先是有九鵬派出所員警於台26線73公里處發現1具傘具連座椅，另有搜救人員在海面上也發現傘具座椅，但羅尚樺中尉被尋獲時已失去生命跡象，緊急送往台東馬偕後仍宣告不治殉職。

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(中時新聞網)