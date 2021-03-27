22歲洪姓男子24日上午7時53分騎乘機車由鹽埔鄉鹽寮圳南往北方向直行，與60歲朱男駕駛的砂石車於振興村防汛道路路段電桿前發生碰撞，洪男當場死亡，家屬希望目擊民眾能提供監視畫面，釐清事故原因。

里港警分局指出，朱男當時酒測值為0，至於洪姓死者酒測值尚待法醫鑑定報告，由於該路段無號誌，肇事原因正由警方調查釐清中，同時擴大調閱周遭監視器，全案依涉嫌刑法過失致死罪嫌，將朱男移送屏東地檢署偵辦。

死者家屬指出，車禍發生當時，砂石車以行車紀錄器剛好沒裝記憶卡為由，表示沒拍到事故當下，砂石場門口監視器又因故沒有錄到，家屬只是想要一個真相，希望大家幫忙轉發，尋找可能的記錄影像。

警方則提醒，駕駛人行經路口應遵守交通安全規則並減速慢行，以確保行車安全，另外呼籲路過民眾如有事故當時行車紀錄器畫面可以提供，可以與分局勤務指揮中心聯繫，電話08-7752040。

(中時 )