朱姓男子日前在岡山區因為駕駛恍神，撞斷消防栓，導致大量自來水流失。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

台灣正缺水，但岡山區前鋒路日前發生一件男子駕駛恍神，撞斷消防栓的事件。51歲朱姓男子於3月24日晚間10時因駕駛恍神，撞斷路邊的消防栓，導致大量自來水流失。台水公司七區處說，將向朱男求償。

朱姓男子表示，當時他開自小客車沿前峰路西往東方向行駛，因工作疲勞，於駕駛中恍神，導致車輛往右偏移，撞擊右前方立於路邊之消防栓。路面頓時開始湧出大量自來水。

警方到場對朱姓男子進行酒測，酒測值為零。朱男的自小客車右前車頭、右側車身毀損；員警除在場警戒外，同時通知消防隊及自來水公司前往止水。自來水公司於3月25日0時30分到場緊急將消防栓的制水閥關閉，才止住水源。自來水公司表示，將向駕駛人進行後續求償事宜。

根據救火栓設置標準第10條，救火栓之設計放水量，單口式者，為每分鐘出水1立方公尺；雙口式者，為每分鐘2立方公尺。也就是說，此事件導致上百立方公尺的自來水流失，令人心疼。

(中時 )