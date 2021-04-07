中央宣布台中自6日起啟動「供5停2」分區限水，7日進入限水第2天。台中市政府協調消防局及國軍支援醫療、學校及社福機構緊急送水勤務。經發局指出，國軍支援明道中學、中清診所等14處運水作業，運水量合計62噸；消防局派遣5輛水車協助育英國中及仁愛之家等5處運水作業，合計載送50噸自來水。

經發局長張峯源說，水情不佳供應大台中地區用水的鯉魚潭及德基水庫蓄水量都已低於10％；7日德基水庫蓄水量更只剩下5.4％，請市民落實分級用水，將自來水留待飲用、盥洗時使用，沖廁、澆灌及居家清潔等需求，可於6處水資源回收中心及65處新建建築工地取用次級用水取代自來水。

張峯源指出，停水期間自來水公司已於受影響區域設置347處臨時供水站，供民眾免費取水。國軍預計派出78輛水車支援台中市，其中5輛3噸水車於分區供水首日便開始支援送水勤務，預計8日會有超過50輛國軍水車投入送水作業，其餘增援水車也將在近期陸續抵達台中。

張峯源表示，感謝消防局與國軍弟兄大力支援送水勤務，近期自來水公司、國軍與消防局水車穿梭大街小巷送水，請市民朋友禮讓行車；另國軍水車前往指定取水點載水時，須暫時停靠路邊等候注水，提醒市民注意交通安全，共同支持送水、補水作業。

經發局提醒，國道一號以西的乙區，將於4月8日、9日兩天開始停水，呼籲市民自主儲水，並落實節約用水與分級用水，共同度過缺水難關；若有取用自來水或次級用水需求，可至經發局網站「抗旱專區」查詢臨時供水站及次級用水取水位置。

(中時 )