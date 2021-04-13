因應水情亮紅燈，台中、苗栗地區4月6日起開始實施供五停二，台中市13日進入第二輪分區限水，地方立委、議員及里長各級民代為了民生用水，不但要節水、加強儲水，甚至協助業者叫水車買水，更化身巡漏糾察隊。
立委莊競程及市議員邱素貞服務處因為沒有水塔，只能使用水桶儲水，停水期間，立委莊競程服務處除了「儲水」備用外，也準備了許多「瓶裝水」不但可以直接飲用，也可以煮沸泡茶、沖咖啡，對於前來服務處民眾的基本「招呼」不打折。
此外，為了節約用水，莊競程服務處也準備了有裝置出水口的「空桶子」儲水，方便適量洗手，避免浪費水資源。
市議員邱素貞指出，經過上周的首次停水經驗後，自來水公司這次特別注意供水補給及供水桶漏水檢修的問題，因此，這波停水，對於一般民眾家庭並未造成特別不便影響。
國光里長陳雅惠表示，13日為第二週「供五停二」的第一天，目前東南區各里未再傳出供水桶漏水或是補水不及。對於民眾反應漏水問題，自來水公司一一完成改善，民眾表示非常有效率。
另，市議員鄭功進服務處，也接到民間業者緊急求援，希望可以協調水車送水，一家素食業者因為原先就接到外燴訂單，卻突然遇到停水，原先儲水量不夠，透過服務處協調，好不容易才水車公司願意賣水。
(中時 )
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