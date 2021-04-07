水情告急，苗栗、台中、北彰化等地區實施「供5停2」分區供水，財政部表示，為協助受影響店家，國稅局將主動查定課徵營業人實際營業情形，同時也會請地方稅捐稽徵機關協助辦理房屋稅減免，房屋稅有望適用較低稅率、營業稅則依照實際營業額課徵。

因應梅雨的不確定性，苗栗、台中、北彰化等地區自4月6日起水情燈號改為實施分區供水紅燈。

為減輕民生用水衝擊，苗栗、台中、北彰化有獨立供水系統者，將採行減壓供水方式，預估仍可達成節水15％之目標。至於其餘地區分為甲、乙二區，每區供水5天，停水2天方式供水，甲區停水時間為每星期二凌晨0時至星期三晚上24時，乙區停水時間為每星期四凌晨0時至星期五晚上24時，並以復水當日上午6時復水90％以上為目標。

財政部表示，已責成北區及中區國稅局主動了解查定課徵營業稅營業人近期的營業狀況，如有受旱災限水措施影響，造成營業收入減少或無法營業，國稅局將主動依規定調減其查定銷售額及營業稅額，營業人本身也可自行提出申請。

(工商 )