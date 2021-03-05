美國總統拜登發表首份國家安全戰略框架報告，支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，符合美國長期承諾。對此，行政院長蘇貞昌表示，「過去有人譏笑我們押錯寶」，可見台灣努力已經被美國肯定。許多網友聽到狠譏，真的是繼續講幹話，以前民進黨側翼是怎麼挺川普，所以蘇貞昌現在是失憶還是怎樣？

拜登於美東時間3月3日發布國家安全戰略框架報告，將大陸定位在「唯一有綜合實力、挑戰美國所建立的國際體制」競爭者，該報告更明確指出，美國支持台灣是先進民主政體及美國關鍵經濟與安全夥伴，此符合美國長期以來的承諾；同時，美國會確定在和大陸打交道時，不會讓美國公司犧牲美國價值觀。

對此，蘇貞昌今（5日）接受媒體採訪時表示，「過去有人譏笑我們押錯寶」，現在大家可以清楚看到，拜登明白指出台灣是主要的民主政體、重要的經濟與安全的夥伴，可見台灣努力被世界看見、被美國肯定。台灣跟美國有共同價值，有彼此互利合作的經驗與需要，未來會更加強台美間的合作，更努力保護區域和平，守護國家安全。

不過，蘇貞昌的言論讓宅神朱學恒忍不在臉書譏諷，「貞昌，你有沒有押錯寶跟人家現在要不要接受你認錯上貢，以便繼續挺你是兩回事好嗎？邏輯是不是哪裡出錯了？你們就是押錯寶啊？還是說記憶力出問題了，忘記自己去年多麼押川普了」？

網友也在po文底下留言指出，「保生大帝都敢騙了，騙騙一般綠粉不也剛好而已」、「本來就押錯寶啊，之前你們怎樣說拜登的，現在忘記了嘛」、「我川威武，川普大哥沒有輸」、「幹話繼續講：反正老納我臉皮厚，我當初沒有『說』我獨押川普，都是『側翼的』小朋友說的，怎麼可以說老納『押錯寶』」、「當初不是押川普嗎？賭局就是賭局，我管你結局怎麼樣」。

(中時新聞網)