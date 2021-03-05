【LIVE直播】行政院長蘇貞昌備詢前聯訪｜2021.03.05

美國總統拜登發布國家安全戰略指南指出，支持台灣這個主要的民主政體、關鍵的經濟與安全夥伴，符合美國長期承諾。對此，行政院長蘇貞昌今表示，「過去有人譏笑我們押錯寶」，現在大家可看到，拜登把台灣視為經濟民主與安全的夥伴，可見台灣努力已經被美國肯定。

美國總統拜登發表首份國家安全戰略框架報告，將中國定位在「唯一有綜合實力、挑戰美國所建立的國際體制」競爭者。該報告並特別指出，美國支持台灣是先進民主政體及美國關鍵經濟與安全夥伴，此符合美國長期以來的承諾。同時，美國會確定在和中國打交道時，不會讓美國公司犧牲美國價值觀。

對此，行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前表示，過去有人譏笑我們押錯寶，現在大家可以清楚看到，拜登明白指出台灣是主要的民主政體、重要的經濟與安全的夥伴，可見台灣努力被世界看見、被美國肯定。

蘇貞昌說，自助而後人助，台灣跟美國有共同價值，有彼此互利合作的經驗與需要，未來會更加強台美間的合作，更努力保護區域和平，守護國家安全。

(中時 )