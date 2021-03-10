美國高層官員今天告訴路透社，拜登政府對北韓政策的檢討，預計大約將在「下個月內」完成，但他拒絕表明美方可能對北韓採取何種方向政策。

美國前總統川普與北韓領導人金正恩在史無前例接觸後，未能勸服北韓放棄核武；今年一月上任的拜登政府宣布要檢討對北韓政策。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，對北韓政策可能涉及更多制裁或未具體說明的外交激勵措施。

這位高層官員說，美方官員涉獵的檢討，包括1990 年代中期以來與北韓外交交涉的方式。

他說：「我們預期非常可能是過去一些經驗所形成的方式」，並指是「與從前有關的一些有趣動力，最立即性的，就這樣」。

他說：「我想我們要試探各種不同情事。」但他未說明內容。

這名官員表示，由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）12日將首度舉行領袖高峰會，北韓會是討論議題之一。

此外，布林肯與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本月稍後訪問日本與南韓時，也會討論北韓問題。

五角大廈上週對聯合國一項報告表示關切，報告內容指出，北韓可能對核彈的核燃料進行加工處理，並說這類舉動可能升高與北韓的緊張關係。

路透社取得的一份聯合國機密報告說，北韓一直到2020年，都在發展核子與彈道飛彈計畫。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100310

(中央社)