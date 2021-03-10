美國國會預料將通過拜登政府所提，規模1.9兆美元的新冠刺激方案，美國民眾屆時將收到政府寄來的紓困支票。不過白宮發言人薩琪說，拜登的簽名，不會出現在支票上，做法和前任川普大異其趣。

薩琪表示，拜登不認為把自己的墨寶放上支票「是首要或必須的舉動」，他重視的是「盡快把支票寄發出去。」薩琪說，支票上將由財政服務局一位官員簽名。另外，聯邦政府也打算擴大以電子支付紓困款，因為民眾將可更快領到錢。

美國媒體去年4月披露，國稅局原定將寄出1200美元的支票給民眾，但財政部最後關頭下令，支票的左上角備註欄要印上「川普總統」字樣，此舉前所未見。過去國稅局寄給民眾的支票，無論退稅或其他振興經濟用的支票，都不曾出現總統的簽名。雖然官方後來否認寄發支票時間受影響，但實體紓困支票的確出現川普的大名，透過電匯方式領到錢的民眾，也收到川普簽名的信件。

(中時 )