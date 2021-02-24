嘉義縣鹿草鄉圓山宮24日下午遶境先點燃3匹火馬施放，不分男女老少聚集在現場。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉圓山宮恢復「放火馬」儀式，24日廟方在遶境隊伍抵達前加緊布置場地。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉圓山宮24日下午遶境先點燃3匹火馬施放，一匹匹火馬在蜂炮四射後陸續燃燒。（讀者提供／張毓翎嘉義傳真）

廟方表示，26日元宵節晚上8點在廟埕旁廣場舉辦放火馬儀式，燒化其他10匹火馬。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉圓山宮「放火馬」儀式中斷近60年，近來新冠肺炎疫情肆虐全球，為穩定人心、平安賜福，廟方決定恢復這項民俗傳統，請來台南師傅做了13匹火馬，24日下午遶境先點燃3匹火馬施放，不分男女老少聚集在現場，附近鄉親一早在家門口準備豐富祭品，時辰一到，一匹匹火馬在蜂炮四射後陸續燃燒，圍觀群眾驚呼連連。

圓山宮位於鹿草鄉西井村，有將近400年歷史，主祀王孫大使公，是鹿草、鹿東及西井3村居民的信仰中心，據當地耆老說，過去廟方曾舉辦放火馬儀式，不過那時未留下照片等紀錄。廟方今年因疫情，廟方決定找回這項儀式，消災祈福、送瘟進財。

廟方這次準備大型火馬1匹、中型及小型火馬各6匹，24日下午1點與新港奉天宮、北港朝天宮、後壁下茄苳泰安宮，以及鹿草當地友宮，總共19隻隊伍一同遶境，並預計下午3點在鄉內最熱鬧的街上，燒化1匹中型火馬和馬2匹小型火馬。

蕭姓阿嬤是圓山宮虔誠信徒，為了見證此歷史性的一刻，她提前一小時就到現場。現年90歲的她直呼，「放火馬」對她而言前所未見，也不曾聽人提起，活到這麼大，終於有機會親眼見證，非常興奮。

隊伍遶境到鄉內鬧區縣道163號和嘉35鄉道交叉口時，時辰一到，由圓山宮主委陳日清等人一起點燃第1匹火馬施放，現場炮聲隆隆，大人小孩都看得目不轉睛。

廟方表示，26日元宵節晚上8點在廟埕旁廣場舉辦放火馬儀式，燒化其他10匹火馬，另外當天還有求大龜王、發財龜、平安米活動，其中求得大龜王者，可以其中一尊王孫大使公請到家中鎮宅1年。

(中時 )