土城正統鹿耳門聖母廟的春牛當場火化送入天庭，餘燼將放入300個平安符內發送給民眾。（程炳璋攝）

土城正統鹿耳門聖母廟今年搶春牛取消，春牛火化餘燼放入平安符發送，民眾瘋搶索取。（程炳璋攝）

土城正統鹿耳門聖母廟因為新冠肺炎疫情取消元宵煙火秀，鞭春牛儀式仍照辦，26日在台南市長黃偉哲見證下，完成12鞭儀式，當場火化將灰燼裝入平安符，廟方一早發放300張平安符號碼牌，10分鐘就被民眾搶完。

台灣傳統的元宵節重頭戲，北有天燈、南有蜂炮與煙火秀，其中土城正統鹿耳門聖母廟精采的煙火秀總能吸引數十萬人潮，今年卻因疫情影響硬生生喊卡，雖年後疫情趨緩，煙火布置作業已來不及，廟方只好取消。

土城正統鹿耳門聖母廟除了煙火秀，元宵節還有鞭春牛、搶春牛重頭戲，紙春牛的材料有象徵吉祥保平安意函，每年儀式都吸引群眾瘋搶，已成地方重要文化，為避免人潮聚集，今年鞭春牛儀式照辦，搶春牛則取消。

黃偉哲26日主持鞭春牛儀式，儀式一完成，春牛當場火化送入天庭，廟方將餘燼裝入300個平安符袋，仍有平安祈福之意，準備分送給民眾。一早就有民眾排隊索取號碼牌，10分鐘就搶光光。

廟方表示，取消煙火秀讓不少民眾覺得可惜，但經費保留，明年將有機會加碼擴大舉辦，讓煙火秀更精采。

黃偉哲表示，今年為配合防疫兼顧維護宗教民俗傳統，感謝廟方配合取消煙火秀與搶春牛活動，希望藉由火化春牛活動，將人間的不幸與災厄帶走，疫情告一段落。

(中時 )