南投燈會因防疫延遲點燈，致使春節連假，南投縣旅遊人數減少100萬人次，商機銳減2億元；南投縣長林明溱22日表示，南投燈會規畫10大燈區，還有花海、水舞、煙火秀及立式划槳體驗，請遊客把握遊賞時機。

林明溱在縣務會議中指出，南投燈會邁入第6年，今年因北部醫院傳出疫情影響，中央疫情指揮中心下令停辦大型活動，南投燈會因而延後點燈並取消表演活動，春節連假到南投遊憩人數明顯減少，商機減少2到3億元；南投燈會日前點燈，展期持續到3月1日，日夜皆美，歡迎大家到南投走春、賞燈。

南投燈會日前點燈，請遊客把握遊賞時機。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投燈會，免費立槳、划船體驗。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

觀光處長陳志賢表示，南投燈開放參觀，但嚴格實施防疫管制，遊客必須戴口罩、測量體溫、手部消毒，並且填寫實聯制表單。

南投燈會10大主題燈區造型多元，由南投縣國中小學生，發揮創意彩繪而成130隻牛年公仔哞哞農場燈區，結合流行動漫元素，成為親子拍照熱區；貓羅溪畔的花海，更是遊客不會錯過的拍照打卡亮點。

南投燈會還有水陸雙水舞，透過水幕、投影、特效與火焰等聲光效果，營造精采無比的視聽饗宴，周五、六日加碼施放3分鐘的煙火。水舞場地設有星光泡泡屋特別席位，開放民眾排隊體驗。

因應合歡山成為國際認證的暗空公園，今年首度規畫充滿科幻氣氛的暗空星境燈區，設置暗空城堡、及高達13米的星際火箭。

貓羅溪水域立式划槳及海洋艇體驗，適合親子同樂，後續開放時間為2月27日、28日及3月1日，從上午9點到下午4點，每整點1場次，提供SUP立式划槳20人、海洋艇10人免費體驗，民眾只要提前10分鐘至現場報名參加即可。

(中時 )