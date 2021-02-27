30歲連姓男子本月初從柬埔寨返國，在基隆住家接受14天居家檢疫，因失業缺錢花用，竟然透過管道，向人取得1000多包毒咖啡及毒果汁，並在檢疫期間上網積極販售，本月21日是連男管制的最後一天，剛好有買家向他調貨，連男為賺錢不顧規定，開車前往三重交易，當場遭警方逮捕。
大同警方日前獲報，有人在網上販售毒果汁包，經循線追查，鎖定21日在三重某民宅附近會有交易，於是前往埋伏，下午發現連姓男子與他的曹姓表弟現身時，當場將兩人逮捕，現場另起獲上千包的毒品，市價約50餘萬。
警方隨後發現，連男7日時才剛從柬埔塞返台，21日是檢疫的最後一天，連男是偷跑出來交易，立刻通報疾管署及衛生單位，並讓他穿上防護衣及頭罩。
連向警方表示，他原本在柬國的賭場上班，因疫情影響生意大減，日前公司宣布裁員，他才被迫回來，沒有收入又被關在家裡，無計可施才想透過賣毒咖啡來賺錢，但對毒品來源避重就輕，辯稱是從網路來買的。
連嫌依毒品罪送辦後，新北地檢署以疫情考量，利用網路視訊方式對其偵訊，檢方諭令依3萬交保，至於他檢疫落跑的狀況，將由基隆市衛生局進行裁罰，擅自外出至少要罰20萬元。
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(中時 )
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