大陸一名男子，在長達1年3個月的期間裡，連續性侵15名未成年女子，其中甚至有女子遭侵犯不只一次，且男子大多透過暴力手段逼迫對方就範，法官認為男子惡性重大，因此判處死刑，目前該刑罰已被最高法院核准，該判決也引起社會關注。

根據最高法院判決，嫌犯王姓男子從2016年4月，到2017年7月期間，專挑未成年女學生下手，王男找來4名共犯，挑中目標後，佯裝要幫忙介紹對象，接著再用暴力、酒精、金錢等方法誘惑未成年少女們，將其帶到酒店、野外、車上等地方性侵得逞。

王男被逮捕後，經過調查發現至少15名未成年女子受害，其中8名女子遭性侵17次，僅3次未遂、2次進行一半中斷，事後許多少女因為身心受創，導致輟學或是轉學。法官審理此案時，認為王男為滿足畸形心理，2016年開始，多次對未成年少女下手，還教唆他人協助。

且性侵人數、次數非常多，經審酌，王男犯罪動機卑劣、行為嚴重，主觀惡性極深，對社會危害相當大，最後依性侵罪判處王男死刑，最高法院已核准待執行。

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(中時新聞網)