民進黨涉貪立委蘇震清（左）、民進黨反萊豬立委林淑芬（右）。（圖／取自臉書「小聖蚊的治國日記」）

立法院新會期開議，林淑芬、劉建國、江永昌3人因萊豬表決跑票，遭黨團停權3年，無法自行選擇所屬委員會，劉、江被分配到司法法制委員會，林則是國防外交委員會。至於涉貪的蘇震清，雖宣布退出民進黨仍加入黨團運作，將從經濟委員會移往交通委員會。有臉書粉專質疑，蘇、林下場大不同，明顯刻意將林「打入冷宮」，剝奪其專業讓她不能在食安環保議題上，阻擋民進黨的恣意妄為。網友更諷刺，這3位立委明顯「台灣價值」不夠，接下來應該就會被自家打成「中共同路人」了。

臉書粉絲專頁「小聖蚊的治國日記」4日發文表示，林淑芬、劉建國、江永昌因萊豬案跑票遭民進黨停權3年，並剝奪選擇委員會的權利，導致無法留在衛環委員會，最後被安排到不熟悉的外交國防委員會；林淑芬表示，這不是處分立委問政的權利，而是處分人民，但只能尊重。

「小聖蚊的治國日記」痛批，仔細看就會發現，民進黨懲罰林淑芬的方式，竟然是把她趕出她擅長的衛環委員會，讓她不能在食安環保議題上阻擋民進黨恣意妄為的破壞，真是傑出的一手，「至於那個貪汙的繼續爽，相信大家都不意外」。

不僅如此，「小聖蚊的治國日記」更諷刺道：「感謝民進黨用行動證明自己就是一個挺貪腐、反環保、反食安的專制極權政黨。」

此文一出，獲得超過3500個讚、超過200則留言與破340次分享。網友紛紛回應：「看起來林淑芬也要被打成中共同路人了」、「林淑芬等3員委員台灣價值不夠啦，需要再教育」、「一邊告訴我們反國民黨，一邊自己變成國民黨的樣子」、「人家是屏東王儲，南霸里港溪南岸」、「淑芬委員如果已經理念不合，為何不退黨呢，不覺得格格不入嗎」、「只有黨意，沒有民意」。

(中時新聞網)